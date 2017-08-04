«Зенит» — «Спартак». Карпин назвал матч, который ему особенно приятно вспоминать

В преддверии матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых рассказал, какой матч красно-белых из сыгранных с «Зенитом» под его руководством ему особенно приятно вспоминать.
«Когда выиграли 3:2 в Питере. Остались вдесятером и в самом конце Кариока забил победный гол. Это когда Эменике удалили за жест крови предков. До сих пор считаю нелепостью то удаление», — сказал Карпин.
Полное интервью с Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.