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«Зенит» — «Спартак». Карпин назвал матч, который ему особенно приятно вспоминать

4 августа 2017, пятница. 17:44 Футбол

В преддверии матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых рассказал, какой матч красно-белых из сыгранных с «Зенитом» под его руководством ему особенно приятно вспоминать.

«Когда выиграли 3:2 в Питере. Остались вдесятером и в самом конце Кариока забил победный гол. Это когда Эменике удалили за жест крови предков. До сих пор считаю нелепостью то удаление», — сказал Карпин.

Полное интервью с Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Россия - Премьер-Лига. 43-й тур
06 мая 2012, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 – Кержаков – 23, 1:1 – Билялетдинов – 69, 2:1 – Семак – 82 (пен), 2:2 – Эменике – 84, 2:3 – Кариока – 89
Удаления: нет – Эменике, 85
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Валерий Карпин
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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