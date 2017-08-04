Клопп — о «Хоффенхайме»: когда вы четвёртые в Бундеслиге, вы сильная команда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о «Хоффенхайме», который стал соперником красных в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
«Хоффенхайм» — сильная команда, как все могут представить. Когда вы четвёртые в Германии, вы сильная команда. Это очень интересный клуб. У них много очень хороших молодых игроков. Они лишились двух из них — Руди и Зюле, ушедших в «Баварию», и немного изменились. У них очень молодой тренер — ему всего 30 лет, он очень талантливый человек. Это серьёзный вызов, но я с нетерпением жду его. Сначала мы сыграем с «Уотфордом», но в то же время начнём готовиться к «Хоффенхайму», и это очень интересно", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов