Бердыев: благодарен ребятам — даже вдесятером атаковали и смогли забить «Локо»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от ничьей с «Локомотивом» (1:1) в домашнем матче пятого тура РФПЛ.
«Благодарен ребятам, что в такой сложной ситуации, оставшись вдесятером, всё-таки атаковали и нашли возможность забить. Но, к сожалению, усталость сказывается у защитников. Почему бил пенальти Жемалетдинов? Потому что на тренировках он неплохо бьёт. Не было волнения из-за того, что молодой парень дрогнет, играя против своей бывшей команды», — сказал Бердыев в эфире программы «После футбола».
Сёмин: набранное очко с «Рубином» — уже хорошо. По крайней мере, не потеряли три