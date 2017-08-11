Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов вступил в объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрию». Об этом бывший футболист написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Теперь я с «Фратрией», — говорится в сообщении.
Напомним, что после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (1:5) Александр Панов подвергся оскорблению со стороны фанатов питерского клуба. Воспитанник «Зенита» не стал обращаться в полицию и пожелал сине-бело-голубым удачи в Лиге Европы.
Экс-игрок «Зенита» Панов: теперь я с «Фратрией»
Фото: Вконтакте
Фото Александра Панова в футболке «Спартака» можно посмотреть во «ВКонтакте».
Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба