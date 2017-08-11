Шляхтин: «Крыльям Советов» созданы все условия для возвращения в РФПЛ

После заседания совета директоров «Крыльев Советов» глава клуба Дмитрий Шляхтин в интервью пресс-службе клуба прокомментировал старт команды в первенстве ФНЛ и текущую селекционную работу.
«В межсезонье руководство клуба совместно с главным тренером „Крыльев“ Андреем Валерьевичем Тихоновым активно поработали в части формирования состава. „Крылья“ сильно обновились, пришли новые футболисты, у нас новый тренерский штаб. Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона. Тем не менее после 7 туров наша команда идёт на первом месте, важно лидирующие позиции сохранить и укрепить их. Очевидно, что пока „Крылья“ играют не на 100%, команде есть где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. „Крылья“ получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в Премьер-Лигу. Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определённые кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в „Крыльях“ появится», — сказал Шляхтин.
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