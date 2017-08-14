ЦСКА опробовал синтетический газон в Берне перед матчем с «Янг Бойз»

Футболисты ЦСКА провели традиционную предматчевую тренировку на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» накануне первой встречи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз». В занятии приняли участие все прибывшие в Швейцарию игроки. Сообщивший об этом корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко отмечает, что газон на арене искусственный.
Первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ «Янг Бойз» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа. Начало — в 21:45 мск. На матче ожидается присутствие около 20 тысяч зрителей.
Видео доступно на «Чемпионате».
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