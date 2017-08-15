Источник: «Барселона» в ближайшие дни приобретёт Коутиньо и Дембеле

«Барселона» в ближайшие дни приобретёт полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, утверждает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, руководство клуба отнеслось очень серьёзно к словам полузащитника Серхио Бускетса и некоторых других игроков, настоятельно рекомендующих приобрести новых футболистов. Бускетс высказался на этот счёт после домашнего поражения от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче Суперкубка Испании.
Как за Дембеле, так и за Коутинью «Барселона» заплатит около € 100 млн.
«Боруссия» Д даёт «Барселоне» две недели для завершения трансфера Дембеле