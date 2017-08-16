Шалимов: Смолов может выйти на замену в матче с «Црвеной Звездой»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, который пропустил старт сезона из-за травмы, может появиться на поле в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.
«Восемь матчей без проигрыша у соперника? Не беспокоит, у «Амкара» тоже была серия, когда они не забивали, а нам забили. Когда идёт такая серия – команда на ходу. Но когда-то всё это заканчивается, мы спокойно готовимся. Восстановились ребята, для нас три дня как недельный цикл. Этого было достаточно, сделаем небольшую ротацию.
Мы одинаково готовимся ко всем играм. В Лиге Европы, конечно, подробнее изучаем соперника. Нам важно, по какой схеме играют, расположение игроков. Кого-то выделить индивидуально – здесь пока не видим, кто опасен. Спокойно готовимся, как обычно.
Может ли кто-то из травмированных выйти на поле? Смолов начал тренироваться в группе, нога его не беспокоит. Возможен вариант, что выйдет на замену. Сейчас у нас выпало два человека – Перейра и Каборе. Все остальные тренируются, кроме Крицюка, – и Окриашвили, и Подберезкин», — цитирует Шалимова «Спорт-экспресс».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который состоится 17 августа. Начало – в 20:00 мск.