«Оренбург» уволил Кецбаю и назначил Федотова главным тренером

Грузинский специалист Темури Кецбая отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга». Об этом сообщается на сайте команды. Теперь руководить «Оренбургом» будет Владимир Федотов, который с июня 2015 года по май 2017-го уже входил в тренерский штаб клуба.
«По взаимному соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Темури Кецбаей, тренером Сосо Чедией и тренером по физподготовке Мичаелом Мичаелом. Футбольный Клуб «Оренбург» благодарит специалистов за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
Ильшат Айткулов и Платон Захарчук остаются выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей.
Кецбая не сможет руководить «Оренбургом» в матче с «Лучом-Энергией»