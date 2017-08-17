Дембеле останется во Франции, пока не будет оформлен трансфер в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле намерен оставаться во Франции, пока не будет официально оформлен его трансфер в «Барселону», сообщает Bild.
20-летний футболист был отстранён немецким клубом от тренировок за отсутствие на одном из занятий после появления слухов об интересе к нему со стороны «Барселоны». Затем стало известно, что наказание Дембеле продлили до появления дальнейших уведомлений. По информации прессы, «Боруссия» отпустит Усмана в каталонский клуб за € 100 млн плюс € 30 млн различных бонусов.
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