Робсон: покупка Матича в «МЮ» — очень умный шаг Моуринью

Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон прокомментировал летние приобретения клуба. В межсезонье ряды «МЮ» пополнили защитник Виктор Нильссон-Линделёф, полузащитник Неманья Матич и форвард Ромелу Лукаку.
«Приобретение Матича — очень умный шаг. Думаю, он станет значимым игроком для „МЮ“ на ближайшие несколько лет. Благодаря новичкам „МЮ“ получил новую силу и качество. Мы двигаемся вперёд очень хорошими темпами. Все приобретения Моуринью были хороши и определённо усилили команду», — приводит слова Робсона Goal.
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