Бош: Гётце проделал всю работу, это выглядит отлично

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отметил, что в предстоящем сезоне рассчитывает на полузащитника Марио Гётце. Последний во время предсезонной подготовки работал в общей группе, не жалея усилий, чтобы приобрести соответствующие кондиции.
«Гётце проделал всю работу, это выглядит отлично», — приводит слова голландского специалиста интернет-портал Goal.
Ранее сам Гётце отметил, что смотрит в будущее с оптимизмом. В конце февраля врачи выявили у футболиста сборной Германии проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне.
Цорк: никто не должен забывать, что Гётце отсутствовал почти полгода