175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кастро: мы в «Боруссии» шокированы поведением Дембеле

18 августа 2017, пятница. 09:56 Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро прокомментировал поведение французского нападающего Усмана Дембеле, в услугах которого заинтересована «Барселона». Ранее форвард был отстранён немецким клубом от тренировок за отсутствие на одном из занятий, после чего стало известно, что Дембеле намерен остаться во Франции, пока трансфер не будет оформлен.

«Мы были в шоке. Это то, что я лично никогда не испытывал. Но нельзя забывать, что ему только 20 лет, и никто не знает, кто стоит за его действиями. В его возрасте я не мог принимать решения в одиночку. Нужно подождать и посмотреть, что произойдёт», — сказал Кастро в интервью Goal.

Ватцке: «Барселона» ни на миллиметр не стала ближе к трансферу Дембеле
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Гонсало Кастро Усман Дембеле
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
11:21 «Валенсия» и «Интер» договорились об обмене Канселу на Кондогбиа
11:15 Местре: об уходе Неймара знали игроки, а я не раскаиваюсь в своих словах
11:09 Полузащитник «Халл Сити» Хенриксен выбыл из строя на 4-6 недель
10:44 Анчелотти: Мюллер в соответствующей форме, и он не будет играть на фланге
10:32 Защитник «Вольфсбурга» Брукс, купленный за € 17 млн, выбыл из строя на 3 месяца
10:31 Роналду: я в ужасе от новостей из Барселоны
10:20 Шоу исполнил мечту болельщицы, устроив тур по «Олд Траффорд»
10:03 Защитник «Тулузы» Амьян: я не боюсь Неймара
10:01 Асенсио: надеемся отблагодарить болельщиков «Реала» титулами
10:00 Фанаты «Спартака» и «быкование» Смолова. Фотообзор «Краснодар» – «Црвена Звезда»
09:57 Фавр: Балотелли и Снейдер вернулись в строй
09:56 Кастро: мы в «Боруссии» шокированы поведением Дембеле
09:55 Маттеус: при игровых концепциях Боша оборона «Боруссии» Д уязвима
09:52 Клопп: не вижу причин, по которым игроки хотели бы покинуть «Ливерпуль»
09:48 Заммер: у меня отличные отношения с президентом «Баварии» Хёнессом
09:36 «Челси» может оштрафовать Косту на £ 3 млн, если он не вернётся в Англию
09:31 Ривалдо раскритиковал менеджера «Барселоны» за критику в адрес игроков
09:29 «Урал» отдал Коробова в аренду в «Авангард»
08:50 Боатенг подпишет с «Айнтрахтом» трёхлетний контракт после прохождения медосмотра
08:44 Бош: Гётце проделал всю работу, это выглядит отлично
08:20 «Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Мину
08:03 Наставник «Динамо» Б: надену юбку, если «Стяуа» пройдёт «Спортинг»
07:59 «Фрайбург» продлил контракт с главным тренером Штрайхом
07:47 Пике – после замены в матче с «Реалом»: эти парни делают с нами, что хотят
07:46 Габи призвал Диего Косту уважать интересы «Челси»
07:22 «РБ Лейпциг» нацелился на полузащитника «Байера» Кампля
07:14 Абрамович отказал Конте в покупке Белотти для «Челси» за € 100 млн
07:09 Паулиньо: сначала сомневался в целесообразности перехода в «Барселону»
06:56 Робсон: покупка Матича в «МЮ» — очень умный шаг Моуринью
06:44 Анчелотти: при выборе состава не смотрю на трансферную стоимость игроков
06:42 Р. Фернандес: сказали Серхи Роберто, что он жизненно важен для «Барселоны»
06:19 Дибала: 45 минут матча с «Реалом» в финале Лиги чемпионов уничтожили всё
06:10 Ермакович: БАТЭ отступать некуда — всё в наших руках, ногах и головах
06:01 «Интер» переключил внимание с Мангала на Мустафи
05:46 Монтелла: «Милан» только в начале пути, но это многообещающее начало
05:35 Бонуччи: «Милану» предстоит много работы для достижения уровня «Ювентуса»
04:55 Хацкевич: в игре с «Маритиму» судья иногда принимал решения не в пользу «Динамо»
04:40 «Эвертон» готов арендовать Диего Косту на полгода
04:01 «Милан» впервые за 24 года забил шесть голов в еврокубковом матче
03:36 «Севилья» выкупит у «Интера» Йоветича за € 6 млн
03:24 «Краснодар» — «Црвена Звезда» — 3:2. Видеообзор матча
03:20 «Тоттенхэм» договорился о переходе Давинсона за рекордные для клуба £ 42 млн
02:39 Агент: «Барселона» упустила шанс приобрести Асенсио за € 4,5 млн в 2014 году
02:23 Месси: нас, кто хочет жить в спокойном мире без ненависти, гораздо больше
02:16 Хави Гарсия — болельщикам «Зенита»: я всегда вас уважал и буду уважать
Все новости RSS
Партнерский контент