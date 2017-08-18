Кастро: мы в «Боруссии» шокированы поведением Дембеле

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро прокомментировал поведение французского нападающего Усмана Дембеле, в услугах которого заинтересована «Барселона». Ранее форвард был отстранён немецким клубом от тренировок за отсутствие на одном из занятий, после чего стало известно, что Дембеле намерен остаться во Франции, пока трансфер не будет оформлен.
«Мы были в шоке. Это то, что я лично никогда не испытывал. Но нельзя забывать, что ему только 20 лет, и никто не знает, кто стоит за его действиями. В его возрасте я не мог принимать решения в одиночку. Нужно подождать и посмотреть, что произойдёт», — сказал Кастро в интервью Goal.
Ватцке: «Барселона» ни на миллиметр не стала ближе к трансферу Дембеле