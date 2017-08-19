Тони: Игуаин — один из четырёх лучших центрфорвардов мира

Бывший нападающий «Ювентуса» Лука Тони поделился мнением о форварде туринской команды Гонсало Игуаине.
«Такие, как Игуаин, всегда будут забивать много голов. Мы говорим о великолепном центрфорварде – одном из четырёх лучших в мире наряду с Суаресом, Левандовски и Бензема. Игуаин показывает свою результативность не от года к году, а забивает по 25, 30, 35 голов в каждом сезоне.
Я бы предпочёл иметь в своей команде Игуаина с парой лишних килограмм в августе, который забьёт 30-35 голов к маю, чем нападающего с идеальными кубиками пресса и десятью голами в активе к концу сезона. Голы в крови у Игуаина. Ему будет сложно побить собственный рекорд в 36 голов за сезон в Серии А, который он установил в «Наполи», поскольку в больших клубах приходится показывать себя лучшим образом во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. Тем не менее по сумме забитых мячей во всех турнирах он может преодолеть отметку в 40 голов», — цитирует Тони Tuttosport.