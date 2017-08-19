Российский клуб предлагал около € 14 млн за полузащитника «Сампдории» Праета

В летнее трансферное окно «Сампдория» получила несколько предложений из-за рубежа по поводу полузащитника Денниса Праета.
По информации Il Secolo XIX, первое предложение было из России. Речь идёт о «Зените» или «Спартаке». Сообщается, что за бельгийского хавбека предлагали около € 14 млн. Второе предложение было от «Марселя», а последнее от «Ньюкасл Юнайтед». Однако «Сампдория» сообщила, что 23-летний Прает не продаётся.
Прает перешёл в «Сампдорию» летом прошлого года из «Андерлехта» за € 10 млн. В составе итальянской команды полузащитник провёл 35 матчей.
Прает перешёл из "Андерлехта" в "Сампдорию"