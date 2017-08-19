«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Сельтой» в первом туре Примеры

«Сельта» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в матче первого тура нового сезона чемпионата Испании. Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 2:3.
В середине первого тайма Максимилиано Гомес вывел хозяев вперёд, однако вскоре Микель Оярсабаль сравнял счёт. В начале второй половины игры Гомес оформил дубль. За десять минут до конца основного времени встречи Хуанми опять сравнял счёт, а на 88-й минуте Виллиан Жозе реализовал пенальти и принёс команде из Сан-Себастьяна победу.