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«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Сельтой» в первом туре Примеры

19 августа 2017, суббота. 21:09 Футбол

«Сельта» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в матче первого тура нового сезона чемпионата Испании. Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 2:3.

В середине первого тайма Максимилиано Гомес вывел хозяев вперёд, однако вскоре Микель Оярсабаль сравнял счёт. В начале второй половины игры Гомес оформил дубль. За десять минут до конца основного времени встречи Хуанми опять сравнял счёт, а на 88-й минуте Виллиан Жозе реализовал пенальти и принёс команде из Сан-Себастьяна победу.

Испания - Примера. 1-й тур
19 августа 2017, суббота. 19:15 МСК
Сельта
Виго
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 – Гомес – 22, 1:1 – Оярсабаль – 33, 2:1 – Гомес – 50, 2:2 – Хуанми – 80, 2:3 – Жозе – 88 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Реал Сосьедад Сельта
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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