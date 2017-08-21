Божович: сердце чуть-чуть ёкнуло, когда «Ахмат» в концовке попал в перекладину

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:2.
«Мы играли вторым номером, ждали каких-то шансов на контратаках и дождались. Но игра получилась тяжёлая, очень много единоборств, очень много работали игроки. Ребята молодцы, бились до конца и выиграли. В концовке сердце чуть-чуть ёкнуло, когда соперник попал в перекладину», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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