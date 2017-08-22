Масалитин: ЦСКА по игре уступает сам себе прошлогоднего образца

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором красно-синие сыграют с «Янг Бойз». В первой выездной встрече ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.
«Ожидания довольно напряжённые, потому что ЦСКА по игре уступает сам себе прошлогоднего образца. Особенно не радует игра в атаке. Но при этом за «армейцев» пока играет фортуна, и думаю, что она продолжит поворачиваться лицом к красно-синим. Главная опасность в завтрашней игре – это сам ЦСКА. Потому что в первой игре швейцарцы ничего не показали. Главное — перекрыть фланги, потому что все моменты у ворот ЦСКА появлялись оттуда. Счёт 1:0 ни о чём не говорит, надо сыграть собранно. Будет тяжело, но ЦСКА победит в этой игре и не пропустит», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.