Шалимов: «Краснодар» постарается сыграть с «Црвеной» лучше, чем в первом матче

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от ответного гостевого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой», который состоится 24 августа. В первой встрече российская команда добилась победы со счётом 3:2.
«Постараемся сыграть на более высоком уровне, чем в первой встрече. Соперник, конечно, сильный. Будем стараться показать свой уровень. В Лиге Европы нужно действовать правильно, безошибочно и стараться добиваться наилучшего результата.
Всем футболистам нравится выступать перед заполненными трибунами. Играть на заполненном болельщиками стадионе — всегда большое удовольствие. Что касается состояния поля стадиона, то оно не лучшее», — цитирует Шалимова Sportske.
«Смолов? После такой долгой паузы нелегко набрать форму, но он сделает всё возможное и приложит все силы, чтобы выйти на прежний уровень», — приводит слова наставника «Спортски Журнал».