Алдонин: не хотелось бы, чтобы при жеребьёвке ЛЧ ЦСКА получил 2-3 суперклуба

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин признался, что не хотел бы, чтобы «армейцам» достались суперклубы при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится сегодня, 24 августа. Московская команда попала в число команд из четвёртой корзины.
«На групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых команд. Однако не хотелось бы получить по итогам жеребьёвки в соперники два-три суперклубов. Команда должна претендовать на выход из группы. А суперклубы пускай ждут «армейцев» в плей-офф. То, что ЦСКА вышел в групповой этап, это определённый плюс для клуба, для его репутации и финансовых возможностей. Кроме того, это колоссальный опыт для молодых футболистов. Участие в Лиге чемпионов лучше всяких школ и футбольных академий», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.