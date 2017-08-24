Паулиньо: своей игрой намерен изменить мнение людей обо мне

Новый полузащитник «Барселоны» Паулиньо отметил, что намерен изменить мнение людей о его игре. Многие сомневаются, что бразильский футболист соответствует философии игры каталонской команды.
«Я, лишь играя, смогу сделать всё то, что смогу сделать. Именно своей игрой и намерен изменить мнение людей обо мне. Лучший метод для ответа – действия на поле, когда я буду прилагать усилия к победе и помогать партнёрам по команде. Эти мнения мне были известны и раньше. Однако я спокоен и не обращаю внимания на эти слова. Я очень опытный профессионал, и всё это не имеет на меня негативного воздействия», — цитирует Паулиньо испанское интернет-издание Sport.es.
Паулиньо намерен играть в основе «Барселоны» и адаптироваться к игре Месси