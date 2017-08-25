Наставник «РБ Лейпциг»: через 10 лет хочу завершить карьеру тренера

Наставник «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль обозначил тот отрезок времени, в течение которого будет работать тренером. 50-летний специалист подчеркнул, что в 60 лет уже намерен закончить тренерскую деятельность.
«Через 10 лет я хочу завершить карьеру тренера. Эта работа настолько интенсивна, что в течение недели у тебя почти не остаётся времени на семью. Для профессиональных успехов я почти жертвую своей семьёй. В сентябре исполнится 10 лет с тех пор, как я работаю тренером. И я не знаю, смогу ли продержаться ещё столько времени», — приводит слова Хазенхюттля интернет-издание Sport1.
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