Гончаренко: ошибка Васина? А почему вы не говорите об ошибке судьи?!

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче восьмого тура РФПЛ. Наставник отказался оценивать игру защитника команды Виктора Васина, вместо чего выразил недовольство ошибкой арбитра в эпизоде, после которого соперник забил победный гол. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.
«Ошибка Васина? А почему вы не говорите об ошибке судьи?! Все привыкли, что во всём виноват Васин. А судья не видит, что мяч вышел за пределы поля, и засчитывает гол.
Игрой я недоволен. Мы не нашли лазеек, чтобы забить. Тем более мы проиграли третью домашнюю игру.
Не думаю, что сказалась игра с «Янг Бойз». У нас было хорошее движение, но не хватило креатива в атаке», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.