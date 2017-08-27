Нету: не знаю, останусь ли в «Зените»

Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал информацию о том, что в скором времени может покинуть команду из Санкт-Петербурга.
Португальский футболист после домашней ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги коротко ответил «не знаю» на вопрос журналистов, останется ли он в «Зените», сообщает корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Накануне появилась информация, что «Фенербахче» договорился с Нету об условиях личного контракта, и теперь турецкому клубу осталось только договориться с «Зенитом» по сумме трансфера.
«Фенербахче» договорился с Нету по условиям личного контракта