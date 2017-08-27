Шалимов: «Краснодар» ушёл из Лиги Европы не так красиво, как «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопрос, готова ли команда после вылета из Лиги Европы побороться за самые высокие места в чемпионате России. На пресс-конференции Шалимову напомнили слова голкипера «быков» Андрея Синицына, который в прошлом году сказал: «Спартак» в самом начале красиво из всех турниров ушёл, а теперь мы восхищаемся его чемпионской игрой".
«Мы ушли не так красиво, как „Спартак“. Он ушёл более красиво, чем мы. Но пока мы об этом не думали и не хотим, потому что все расстроены непопаданием в группу. Поэтому давайте сейчас отдохнём, а когда начнём играть, войдём в тренировочный режим, можем о чём-то говорить», — цитирует Шалимова Rusfootball.
«Краснодар» выбыл из Лиги Европы, уступив «Црвене Звезде» (3:2, 1:2), а «Спартак» в прошлом году не сумел пройти кипрский АЕК (1:1, 0:1).