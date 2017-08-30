ЦСКА представил видео о событиях вокруг матча с «Ахматом»

ЦСКА в рамках своей традиционной рубрики «Вокруг матча» представил видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоялась в Москве 27 августа, в день 106-летия клуба, и завершилась поражением ЦСКА (0:1). Напомним, что единственный гол был забит после того, как арбитры встречи не заметили, что мяч покинул пределы поля.
После восьми туров ЦСКА занимает в РФПЛ 6-е место. В активе «армейцев» 13 очков, на семь меньше чем у лидирующего «Зенита».
Видео также можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.
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