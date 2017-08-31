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Ильин: в сборной России всё гораздо быстрее, интенсивность выше, чем в клубе

31 августа 2017, четверг. 14:17 Футбол

Полузащитник «Урала» и сборной России Владимир Ильин, который в настоящее время находится на сборе с национальной командой в Новогорске, рассказал о своём функциональном состоянии, а также тренировках в составе сборной России.

«Есть небольшой дискомфорт. Сегодня будет обследование, надеюсь, всё будет нормально. Много работаем над тактикой, ощущения только самые положительные как у меня, так и у всех остальных. Знакомимся с друг другом поближе в хорошей обстановке. Подготовка в сборной отличается от клубной тем, что всё гораздо быстрее, интенсивность выше, и это ощущается. Успех «Урала» заключается в работе на тренировках. Это главный залог любого успеха. Поражение от «Локомотива», конечно, смазало впечатления. Хотелось и эту игру выиграть, а вышло неудачно.

Нет никакого различия: играть против сборной или клуба. Для многих игроков это первый вызов, и с кем играть, не имеет смысла. Не было разговоров с Черчесовым, сколько футболистов из этого состава войдут в основу. Манишки раздают всем, но Черчесов постоянно напоминает, чтобы мы не обращали на них внимания, будет ротация. И сегодня много менялись, поэтому по составу ничего не ясно. Это будет понятно только в день игры.

Сейчас не получается забить, потому что сначала выбила травма, потом где-то невезение. Сам, может, где-то недоработал. Проведу работу над ошибками и справлюсь с этим. Тарханов подсказывает каждый день на тренировках, даёт советы. Сейчас буду стараться прибавлять, исправляться и играть, как играл весной», — передаёт слова Ильина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Урал Владимир Ильин
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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