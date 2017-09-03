Лёв: зол из-за того, что так называемые фанаты опозорили Германию

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв осудил поведение болельщиков немецкой национальной команды во время гостевого матча с Чехией (2:1) в седьмом туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Я очень зол из-за того, что так называемые фанаты использовали этот матч, чтобы опозорить нашу страну. Очень расстроен тем, что произошло. Это не наши фанаты. Как команда мы хотим поддерживать хорошие ценности и терпимую, открытую Германию», — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Во время матча с Чехией группа немецких болельщиков с трибуны оскорбляла немецкую федерацию футбола, нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, скандировала кричалки с националистическим подтекстом, использовала пиротехнику, мешала исполнению национальных гимнов, а также пыталась сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии.