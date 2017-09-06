Гуннарссон: наш тренер просматривал сборную Украины больше года

Полузащитник сборной Исландии Арон Гуннарссон рассказал, что его команда задолго готовилась к матчу с командой Украины. Накануне исландцы одержали домашнюю победу (2:0) в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2018.
«Мы играли по нашему плану подготовки и знали, что должны показывать на поле. Наш тренер Александрссон просматривал сборную Украины больше года, поэтому мы точно знали, чего ожидать от соперника.
У них техничные, умные и опасные игроки на флангах, они прекрасно находят пространство. Но мы специально готовились к игре против них, и у нас получилось нивелировать их главное преимущество.
Я горжусь этой победой. На нашем стадионе всем командам сложно, потому что мы получаем от болельщиков огромную поддержку и энергию. Мы догнали Хорватию после этого матча и можем сказать, что полностью исправились за поражение финнам», – цитирует Гуннарссона MBL.