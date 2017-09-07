Никитин: «Авангард» по ходу сезона ещё поднимется в турнирной таблице

Защитник курского «Авангарда» Денис Никитин прокомментировал победу своей команды над воронежским «Факелом» (2:0) в 12-м туре первенства ФНЛ.
«Матч получился тяжёлым и напряжённым. Было много единоборств и игры на контратаках. Для нас эта победа особенно важна, потому что нам было необходимо реабилитироваться после серии неудачных игр. В каких-то матчах нам не хватало везения, и часто мы пропускали в концовках. Думаю, по ходу чемпионата мы ещё поднимемся в турнирной таблице», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
20-летний Никитин является воспитанником ЦСКА и принадлежит «Тосно». Нынешний сезон футболист проводит в курском «Авангарде» на правах аренды.
Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Нападающий А. Козлов признан лучшим игроком ФНЛ в августе