Флорес: «Барселона» серьёзно наказала «Эспаньол», это плохой результат для нас

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес дал оценку разгромному поражению своей команды в каталонском дерби. В третьем туре Примеры его коллектив проиграл «Барселоне» со счётом 0:5.
«Мы получили плохой результат в очень сложной игре. «Барселона» нас серьёзно наказала. Мы прекрасно знаем, что «Барселона» может осложнить жизнь любой команде, но сделали всё, что могли.
Это команда, которая играет хорошо и гармонично. Если присутствует гармония, то есть место и для индивидуальности. Не думаю, что что-то может изменить положение вещей, даже уход Неймара», — приводит комментарий специалиста издание Marca.
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