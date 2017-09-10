Ракитич: на сто процентов поддерживаем руководство «Барселоны» и президента

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после крупной победы над «Эспаньолом» (5:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании выразил поддержку руководству каталонского клуба. Во время игры болельщики сине-гранатовых в очередной раз устроили акцию протеста против президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, выкрикивая «Бартомеу, уходи!»
«Мы на сто процентов поддерживаем руководство клуба и президента. У нас хорошие отношения. Мы должны побеждать вместе», — приводит слова Ракитича издание Catalan Edition.
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