Бернард: если бы я говорил, что ничья с «Наполи» меня устроит – я бы обманул вас

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Бернард поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».
«Мы изучали всю команду „Наполи“. Прекрасно знаем, насколько сложной будет игра. Мы должны отдавать все силы и быть сконцентрированными все 90 минут матча, чтобы выиграть. Несмотря на то, что у нас было мало времени для подготовки, постарались максимально изучить слабые и сильные стороны соперника.
В таких матчах очень сложно выделить фаворита. Как мы, так и они будут бороться только за победу. Если бы я говорил, что ничья меня устроит – я бы обманул вас. Я всегда настраиваюсь на победу, независимо от соперника, и играем ли мы дома или на выезде. Важно начать турнир с победы", — приводит слова бразильца Footboom.
Матч «Шахтёр» — «Наполи» состоится в Харькове на стадионе «Металлист» 13 сентября, начало встречи в 21:45 мск.