«Ростов» оштрафован за брошенную на поле болельщиками бутылку воды

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 9-го тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА (0:1) и «Ростов» — «Арсенал» (2:2).
«По матчу «Амкар» — ЦСКА: главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев неоднократно покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 20 тыс. рублей.
По матчу «Ростов» — «Арсенал»: болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также болельщики «Ростова» бросили бутылку на футбольное поле, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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