Гилерме: ничья на выезде с «Копенгагеном» — нормальный результат

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (0:0).
«Ничья — это вполне хороший результат, поскольку мы играли на выезде. Нам противостоял серьёзный соперник. Игра была равная, и, думаю, если играешь на выезде в Лиге Европы, то ничья — результат нормальный. Мы сегодня могли больше владеть мячом, и процентом владения я недоволен, но результат всё равно неплох.
Не считаю, что мы устали физически. Тяжёлый график, но мы все готовы, привыкли уже так играть. Считаю, что у нас великолепные кондиции. Я не стремился провоцировать болельщиков, затягивая время в концовке. Всё время так делаю. Брошенную с трибуны майку не заметил», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.