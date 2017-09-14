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Тарасов: «Локомотив» играл на победу, но получилось не всё из задуманного

14 сентября 2017, четверг. 23:03 Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (0:0).

«Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать того, что планировали. Можно сказать, во втором тайме выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.

Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать того, что задумали. Говорят, у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Копенгаген ФК Локомотив Дмитрий Тарасов
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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