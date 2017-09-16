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Аленичев: Саша Кокорин взялся за ум, и Андрей Козлов поступает точно так же

16 сентября 2017, суббота. 22:08 Футбол

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Олимпийцем» (2:0) в матче 14-го тура ФНЛ.

«Всегда приятно добиться победы в сложном матче. Игра получилась в какой-то степени открытой, с обилием голевых моментов с обеих сторон. До сих пор не могу понять, как команда соперника не смогла поразить наши ворота, имея уйму шансов. Удача, конечно, сопутствовала нам сегодня. По сегодняшнему матчу есть вопросы прежде всего к линии обороны.

Чем мы кормим Козлова? Да вроде он ест то же, что и другие ребята. Вот Саша Кокорин взялся за ум, полностью отдаётся работе, и Андрей поступает точно так же. В свои 28 лет он, безусловно, хочет поиграть на высоком уровне, потому и демонстрирует неплохую результативность», — цитирует Аленичева сайт ФНЛ.

На счету Андрея Козлова 13 голов в 14 матчах текущего сезона ФНЛ, он был признан лучшим игроком первенства в августе.

«Енисей» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
ФК Енисей ФК Зенит Александр Кокорин Дмитрий Аленичев
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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