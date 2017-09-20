«Краснодар» и «Арсенал» вылетели из Кубка России, уступив «Томи» и «Тамбову»

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка России. Им стала «Томь», которая на стадионе «Труд» обыграла представителя Премьер-Лиги «Краснодар» (2:1).
Все три гола зрители увидели уже в первом тайме. На 24-й минуте Павел Деобальд вывел «Томь» вперёд, но спустя семь минут арбитр Игорь Федотов назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Павел Мамаев (1:1). И всё же до перерыва «Томь» снова забила. На 45-й минуте отличился Александр Соболев – 2:1.
Победа позволила «Томи» выйти в 1/8 финала, где соперником томичей станет победитель пары «Тюмень» — «Тосно». Игра следующего раунда запланирована на 25 октября.
В другом матче «Тамбов» на 90-й минуте вырвал победу у тульского «Арсенала» (1:0). Гол на счету Алексея Скворцова. Соперником «Тамбова» станет победитель пары «Авангард» — ЦСКА.