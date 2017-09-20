Каррера: не говорил, что я ни при чём, а виноваты игроки. Я первый виноват

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил свои слова, сказанные после упущенной победы над «Тосно» (2:2) в 10-м туре РФПЛ. Москвичи вели со счётом 2:0, играя в большинстве, но в концовке пропустили два мяча.
«Команда была сплочённой всегда, просто не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе. Кто-то донёс до прессы то, что я сказал после матча с „Тосно“, но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с „Тосно“ я не обвинял игроков. Я сказал, что не могу себе объяснить это. Я не сказал, что я ни при чём, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так.
В тот момент прозвучали эмоции. Я итальянец, мы эмоциональные люди. Я сказал это, даже если не думал этого, но потом я продолжил и сказал: «Ведя со счётом 2:0, недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат». Согласны ли игроки? Нужно спросить у них. Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.