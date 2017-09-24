Калачёв: Фарфан – квалифицированный игрок, но это не Обамейянг

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Жёлто-синие не смогли победить в пятом матче турнира подряд.
«Было много борьбы, матч выдался интересным и равным. По игре мы не должны были проигрывать. Справедливым счётом сегодня был бы 0:0. Ни «Ростов», ни «Локомотив» на победу сегодня не наиграли. Очень обидно, что проиграли. А гол в концовке, на 93-й минуте, вдвойне разочаровывает. Очень серьёзно подходили к этому матчу. Все были хорошо готовы физически и тактически, сумели показать интересную игру и не уступали сопернику. «Локомотив» — бойцовская команда, силовая. С ними было непросто.
Не удивила ли скорость Джефферсона Фарфана? Не хотелось бы особо нахваливать чужого игрока. Да, Фарфан – квалифицированный игрок, неплохой, но это не Пьер-Эмерик Обамейянг из «Боруссии» Д. Не думаю, что он кого-то из нас в чём-то по-настоящему превосходил.
Кучук и Бердыев — квалифицированные тренеры, умеющие добиваться результата. А команды у них всегда получаются крепкие и хорошо обученные. От себя скажу, что как при Курбане Бекиевиче, так и при Леониде Станиславовиче мы растём как игроки. Это главное", — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.