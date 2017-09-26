Гамула: «Спартак» и ЦСКА могут отфеерить, а могут крупно проиграть англичанам

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула оценил шансы «Спартака» и ЦСКА в ближайшем туре Лиги чемпионов. Красно-белые 26 сентября сыграют с «Ливерпулем», а ЦСКА на следующий день встретится с «Манчестер Юнайтед».
У «Спартака» и ЦСКА равные шансы на победу. Могут отфеерить, могут крупно проиграть. Понятно, что у нас уровень ниже, но я буду болеть за наши команды в еврокубках. Если взглянуть на трансфертную стоимость футболистов «Ливерпуля» и «МЮ», то нам ничего не светит. Но всегда можно выдать такую игру, что даже великие клубы проигрывают вчистую.
Или возьмите питерское «Динамо», которое прошло «Зенит». Никто не думал, что такое случится. Понятно же, кто выше уровнем. Значит, перед встречей был какой-то недонастрой. А во время игры уже тяжело перестроиться. Хотя в «Ливерпуле» и «МЮ» играют профессионалы. С ними вряд ли такое случится», — сказал Гамула.