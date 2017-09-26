Мхитарян: ЦСКА — достойный соперник, в этом году команда не такая, как раньше

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в преддверии выездного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА поделился ожиданиями от встречи, которая состоится 27 сентября. Также хавбек признался, что ожидает от завтрашней встречи поддержки на трибунах от армянских болельщиков.
«В прошлом сезоне мы играли в Ростове, было приятно видеть армянских болельщиков. Думаю, что завтра они тоже придут меня поддержать. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы их порадовать и забить гол.
Тот факт, что они обыграли «Бенфику», говорит о том, что это достойный соперник. Я слежу за российским футболом, поэтому могу сказать, что ЦСКА в этом году не такой, как раньше. У них опытные игроки, как команда они сильнее, чем в прошлые годы. Но Лига чемпионов – это не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе", — передаёт слова Мхитаряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.