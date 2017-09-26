Кечинов: при удачном стечении обстоятельств «Спартаку» всё по силам

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые примут «Ливерпуль».
«Должны увидеть интересный, качественный футбол. Всё-таки Лига чемпионов, турнир обязывает. Настораживает форма «Спартака». Красно-белые внушают опасения и из-за результатов в российском чемпионате, и из-за травмированных игроков. Ведь «Ливерпуль» — команда мастеровитая, если дать им немного больше пространства, то они всё решат в свою пользу. «Спартаку» нужно быть максимально собранным, полностью мотивированным и играть с запредельной самоотдачей.
Верю, что красно-белым всё по силам, особенно при везении и удачном стечении обстоятельств. Тем более что шанс проявить себя появится у тех футболистов, которые получают мало практики в чемпионате России. Тот же Ивелин Попов должен взять на себя бремя лидерства и потащить команду, ведь может играть хорошо. И остальные игроки, которые сегодня выйдут на поле, могут сыграть очень достойно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ливерпуль». Начало — в 21:45 мск.