Экс-наставник «Валенсии» Айестаран стал главным тренером «Лас-Пальмаса»

Бывший главный тренер «Валенсии» Пако Айестаран стал наставником «Лас-Пальмаса», сообщает официальный сайт клуба.
54-летний специалист сменил на этом посте Маноло Маркеса, который ушёл в отставку после поражения от «Леганеса» (0:2) в 6-м туре чемпионата Испании.
Под руководством Маркеса «Лас-Пальмас» провёл в Ла Лиге всего шесть матчей. Команда одержала две победы и потерпела четыре поражения. Набрав шесть очков, «Лас-Пальмас» занимает в турнирной таблице Ла Лиги 15-е место.
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