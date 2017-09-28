«Анжи» подарил своему болельщику новую коляску

Махачкалинский «Анжи» приобрёл для одного из своих болельщиков Гаджимурада Максудова новую коляску. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе дагестанского клуба.
Инициатива подарить коляску болельщику, который с детства имеет проблемы со здоровьем, исходила от капитана махачкалинской команды Павла Яковлева. Его поддержали остальные футболисты «Анжи».
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