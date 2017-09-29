Лысов: после первого гола «Локомотиву» стало легче, но в целом матч напряжённый

Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов прокомментировал победу над «Фаставом» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Исход игры решило наше активное начало. После первого мяча сразу стало легче играть. После третьего мяча не было смысла раскрываться, мы пытались играть на контрактах.
В целом матч напряжённый, потому что игры идут каждые три дня, но, думаю, восстановиться успеем. Это Лига Европы, здесь нет слабых соперников. Раз они играют в таких турнирах, чего-то они стоят. Мы же идём от матча к матчу.
На моей позиции в клубе высокая конкуренция — три игрока, и каждый находится в хорошей форме. Лишь тренер решает, кого выпускать. Я себя ощущаю хорошо", — передаёт слова Лысова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».