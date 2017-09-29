М. Фернандеш: главное, что мой хет-трик принёс победу «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от победы над «Фаставом» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Нам стало проще играть после того, как мы забили три мяча. Второй тайм мог бы сложиться для нас удачнее, мы могли играть лучше. Но я думаю, что мы контролировали ход игры, ловили соперника на контратаках.
Сегодняшний матч дался нам гораздо легче, чем встречи с «Амкаром» и «Ростовом», где у соперника в обороне сидит вся команда. Такую оборону сложнее вскрыть. «Фастав» играл более открыто, что позволило создать нам много шансов. Мы усердно готовились к сегодняшнему матчу. И «Локомотив» должен продолжать готовиться ко всем играм. Мы должны показывать всё, на что способны.
Знаю ли я, что в сегодняшнем матче оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы? Да. Это мой первый хет-трик в карьере. Но самое важное, что он принёс моей команде победу», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Посмотреть первый, второй и третий голы Фернандеша можно в «твиттере» РФПЛ.
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