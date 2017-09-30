Кутроне: почти не спал после победного гола в ворота «Риеки»

Форвард «Милана» Патрик Кутроне рассказал о своих эмоциях после победного гола на 94-й минуте в ворота «Риеки» (3:2) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Вчера ночью я почти не спал из-за эмоций и самой игры. Я очень радовался победе и размышлял о своём голе. В концовке мы ненадолго потеряли концентрацию и пропустили два гола, но в итоге взяли три очка.
Я получил много приятных сообщений, хочу поблагодарить тех, кто поздравил меня. Постараюсь выкладываться на полную на каждой тренировке», — цитирует Кутроне Football Italia.
Кутроне: моя цель — забивать голы и помогать «Милану». Это я и сделал