Слуцкий попросил игроков «Халла» вернуться после матчей сборных без травм

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассчитывает, что его игроки, получившие вызовы в национальные сборные на октябрьские матчи, вернутся в расположение клуба без повреждений.
«Для нас это всегда очень напряжённое время, поскольку в составе много футболистов национальных сборных, принимающих участие в важных матчах. Я сказал: «Пожалуйста, возвращайтесь без травм».
Сложность заключается в том, что в этот период мы не сможем тренироваться полным составом, но мы справимся с ситуацией», — цитирует российского специалиста Hull Daily Mail.
Слуцкий: всю неделю в «Халле» говорили, как важно стабилизировать качество игры