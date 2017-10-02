Фернандес: в будущем Головин должен выступать за один из европейских топ-клубов

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высоко оценил потенциал полузащитника «армейцев» Александра Головина.
«У нас есть конкуренция. Просто основная обойма не такая большая, как у того же „Зенита“. В таком клубе, как ЦСКА, никто не позволит себе расслабиться. А много у нас футболистов или мало — не так важно. Все мы играем на пределе возможностей. Как я уже сказал, у нас много талантливой молодёжи. Они растут. Тот же Чалов, Жамалетдинов. У нас есть прекрасный пример — Головин. Ему дали шанс, и он прибавил. Стал одним из лидеров ЦСКА и сборной.
Смог бы он заиграть в лондонском „Арсенале“, который якобы интересовался им прошлым летом? Спокойно. Он стал отличным игроком. Но Саше не надо останавливаться. В будущем Головин должен выступать за один из европейских топ-клубов. Если, конечно, сам того захочет и будет предложение», — цитирует Фернандеса «Российская газета».